Il carcere in situazione critica a Barcellona, Calderone mobilita il Governo

Dopo il terzo suicidio registrato in soli sei mesi all’interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, il procuratore capo Giuseppe Verzera ha inviato, per la seconda volta, una nuova e urgente segnalazione al Ministero della Giustizia, ribadendo l’inidoneità della struttura a svolgere le funzioni di un istituto penitenziario moderno. A rischio, oltre ai detenuti, vi è anche il personale della Polizia penitenziaria che nell’ultimo anno ha subito numerose aggressioni, anche e soprattutto per il mancato adeguamento dell’ex opg a casa circondariale. Ieri prendendo spunto dall’intervento del procuratore capo di Barcellona, è giunta la presa di posizione dell’onorevole Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, che ha scritto al ministro Carlo Nordio e al viceministro Francesco Paolo Sisto chiedendo un intervento immediato e risolutivo.

