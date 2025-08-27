Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sopralluogo del sindaco di Milazzo all'ospedale “Fogliani”, rassicurazioni sui reparti in difficoltà

Sopralluogo del sindaco di Milazzo all'ospedale “Fogliani”, rassicurazioni sui reparti in difficoltà

Dopo il documento del sindacato dei dirigenti medici che gli hanno chiesto di mobilitarsi il primo cittadino ha visitato insieme al manager Cuccì i locali di ostetricia e medicina, pronto soccorso e neurologia

Sollecitato dal documento del sindacato dei dirigenti medici che ha chiesto l’emissione di una ordinanza per bloccare il trasferimento di Medicina da Milazzo a Barcellona, il sindaco Pippo Midili ha deciso di effettuare ieri mattina un sopralluogo al “Fogliani” per rendersi conto personalmente della situazione esistente dopo l’avvio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del presidio.
Il primo cittadino ha chiesto anche la presenza del direttore generale Giuseppe Cuccì. Sotto osservazione i reparti che da alcuni giorni sono oggetto di proteste e quindi oltre a Medicina – che praticamente dopo il trasferimento a Barcellona – è stato liberato da tutte le suppellettili per consentire, verosimilmente già la prossima settimana, l’inizio dei lavori, l’ostetricia e poi il pronto soccorso.
