Rassegna stampa 27-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
Messina, oltre 1300 firme per il Salva Contesse. «È la voce del territorio, ascoltateci»
Messina, la discarica di Vallone Guidari: Accorinti e De Luca davanti al gup a ottobre con altri 12 indagati
A Messina la Msc World Europa dopo l’avaria, i crocieristi: «Situazione sempre tranquilla, è mancata solo la visita a Napoli»
IN PROVINCIA
Le capre a Stromboli e Alicudi, la prefetta incalza la Regione
Carcere di Barcellona, terzo suicidio in 6 mesi. Nuova segnalazione di Verzera
Sopralluogo del sindaco di Milazzo all’ospedale “Fogliani”, rassicurazioni sui reparti in difficoltà
