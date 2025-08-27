Messina, violento scontro all'incrocio tra via Pola e viale Giostra: ci sono feriti

Due auto si sono scontrate questa mattina all'incrocio tra la via Pola e il viale Giostra. Al vaglio della polizia municipale le cause dell'incidente che potrebbe essere stato causato dal mancato rispetto della segnaletica. Ci sono dei feriti ma non sembrerebbero in gravi condizioni. Sono stati soccorsi dal 118. In una delle due auto un uomo, una donna e un bimbo piccolo. Nell'altra, solo il conducente. Uno dei due mezzi, probabilmente proveniente dal serpentone degli imbarcaderi, viaggiava sul viale Giostra in direzione monte. L'altro proveniva da via Pola, e stava per immettersi sul viale Giostra. Gli agenti della sezione infortunistica sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica.

