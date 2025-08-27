Messina, via Comunale Bisconte e Catarratti: in arrivo la segnaletica stradale. La soddisfazione del consigliere Geraci

Dopo anni di sollecitazioni, la lunga arteria di Via Comunale Bisconte e Catarratti sarà finalmente dotata della corretta segnaletica orizzontale e verticale. A darne notizia è il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Geraci (M5s), che ha espresso soddisfazione per il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale.

“Da tempo chiedo la regolamentazione di questa strada – ha dichiarato Geraci – che dopo i lavori sul torrente era rimasta nell’oblio, priva di qualsiasi indicazione per gli automobilisti”. L’esponente pentastellato ha ricordato come, per anni, la questione sia stata oggetto di un rimpallo di competenze tra il Comune di Messina e la Struttura commissariale regionale contro il dissesto idrogeologico, ritardando di fatto l’intervento.

Il consigliere ha sottolineato in particolare la pericolosità del tratto: circa due chilometri di rettilineo attraversati ogni giorno da automobilisti, utenti del trasporto pubblico e residenti che vi sostano per brevi fermate. “Un’arteria priva di segnaletica rappresenta un rischio concreto per chiunque la percorra o attenda un autobus”, ha ribadito Geraci.