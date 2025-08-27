Messina, perdita lungo la condotta dell’acquedotto Fiumefreddo: venerdì disservizi nella distribuzione idrica

AMAM S.p.A. informa che, a seguito della rilevazione di una perdita lungo la condotta dell’acquedotto Fiumefreddo, è stato programmato un intervento di riparazione in località Piano Bagni – Santa Margherita.
I lavori avranno luogo nella giornata di venerdì 29 agosto e avranno una durata stimata di circa 5 ore.
Durante l’intervento, potranno registrarsi disservizi nella distribuzione idrica nelle seguenti aree:
Venerdì 29 agosto: Zafferia, villaggi di Giampilieri, zone di Camaro San Paolo, Camaro San Luigi e parte del centro città.
Sabato 30 agosto: possibili disagi anche nelle zone periferiche Nord e nei villaggi collinari.
L'azienda comunica inoltre che già nella giornata di domani giovedì 28 agosto si procederà con la sostituzione dell'impianto al pozzo Portarossa sempre in località Santa Margherita .
Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, AMAM ha predisposto l’attivazione di servizi aggiuntivi tramite autobotte, disponibili a supporto delle aree maggiormente interessate.
