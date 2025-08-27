Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, oltre 1300 firme per il Salva Contesse. «È la voce del territorio, ascoltateci»

Messina, oltre 1300 firme per il Salva Contesse. «È la voce del territorio, ascoltateci»

In piazza il Comitato SOS090 ha chiamato a raccolta i residenti del quartiere per la petizione che chiede una modifica al tracciato ferroviario previsto dal progetto del Ponte sullo Stretto

Quattrocento firme in quattro ore per la petizione del “Salva Contesse” ha superato quota 1300 adesioni. Ieri pomeriggio gli abitanti del quartiere, su impulso del Comitato Sos090, sono tornati in piazza Ignazio Lax e lo faranno anche oggi, dalle 16 alle 20, proprio nel cuore di Contesse.
Il tracciato ferroviario, così come “disegnato” da Rfi, secondo molti di loro, smembrerebbe una comunità, stravolgerebbe un intero quartiere. E allora occorre far sentire la propria voce, discutere, stimolare, trovare una soluzione che anche Rfi e Stretto di Messina possano prendere in considerazione.
