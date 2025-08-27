Messina, maltratta madre e compagna ed estorce denaro: arrestato un 31enne

La Polizia di Messina ha arrestato un uomo di 31 anni, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ed estorsione ai danni della madre e della compagna. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale di Messina su richiesta della procura della Repubblica.

L’episodio più recente risale al 24 luglio scorso, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di una donna che chiedeva aiuto perché il figlio, in forte stato di agitazione, stava bussando insistentemente alla porta della sua abitazione tentando di entrare. Sul posto sono intervenute immediatamente le Volanti, trovando la donna visibilmente scossa e impaurita. L’uomo, però, si era già allontanato.

La madre ha raccontato agli agenti che il figlio, abituale consumatore di alcol e sostanze stupefacenti, poco prima aveva proferito frasi minacciose e tentato con forza di accedere in casa. Non era la prima volta: in diverse occasioni, al rifiuto di consegnargli denaro, il giovane avrebbe reagito con violenza, danneggiando suppellettili e oggetti dell’abitazione.