Messina, la discarica di Vallone Guidari: Accorinti e De Luca davanti al gup a ottobre con altri 12 indagati

Dopo una lunghissima e tormentata storia giudiziaria tra accertamenti tecnici e proroghe d’indagine, basti pensare che fu sottoposta a sequestro addirittura nel lontano 2011, è il tempo dell’udienza preliminare per i 14 indagati dell’inchiesta sulla discarica dismessa di Vallone Guidari, a Larderia, che è stata oggetto di una nuova inchiesta aperta in Procura nel 2020. È un’area immensa di circa 15mila metri quadrati, è ancora lì come “sito orfano”, così come l’ha ribattezzato la burocrazia, in passato si era parlato di risanarla sfruttando i fondi del Pnrr. Solo nel novembre del 2024 la Regione ha approvato il progetto esecutivo di chiusura, messa in sicurezza e ripristino ambientale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale