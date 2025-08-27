Le capre a Stromboli e Alicudi, la prefetta incalza la Regione

La problematica delle capre inselvatichite a Stromboli – Ginostra e ad Alicudi è stata oggetto, ieri, della riunione tecnica, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, richiesta dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo e presieduta dal prefetto di Messina Cosima Di Stani, con il coinvolgimento di tutti gli Enti preposti alla gestione del problema: riunione che segue quella regionale dello scorso 9 agosto. Lo scopo era, chiaramente, quello di programmare una soluzione efficace, nel più breve tempo possibile, per salvaguardare i territori delle isole e i loro abitanti, martoriati dalla presenza ormai fuori misura delle capre sfuggite al controllo dell’uomo.

