Ennesimo sfregio al litorale messinese, la fogna scorre tra i bagnanti di San Saba

"Ci risiamo, nuovi liquami fognari a mare, anzi direttamente sulla spiaggia fra i bagnanti!". Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d'Italia, denuncia l'ennesimo fiume di fogna che si riversa nel litorale messinese, stavolta nella spiaggia di San Saba.
Ho contattato personalmente e direttamente il Presidente di Amam Paolo Alibrandi chiedendogli un intervento immediato, soprattutto per l'ancora notevole presenza di bagnanti in questo periodo di fine agosto nelle nostre località rivierasche - dichiara il consigliere. Ed Amam risponde di aver già risolto il problema.
Caricamento commenti
Commenta la notizia