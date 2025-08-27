Catamarano Liberty Lines urta la banchina al porto di Lipari: tutti illesi, disagi nei collegamenti per 338 passeggeri

Questa mattina, intorno alle 10.50, il catamarano Gabriele M. della compagnia Liberty Lines, proveniente da Milazzo e Vulcano con 338 passeggeri a bordo, ha urtato la banchina durante le operazioni di ormeggio nel porto di Lipari. L’impatto ha provocato un danno all’opera morta dello scafo, ma nessuna conseguenza per le persone a bordo.

I passeggeri, rimasti illesi, sono stati progressivamente trasferiti sui mezzi in transito verso Vulcano e Milazzo nelle corse successive. Gli ultimi hanno potuto ripartire per Milazzo alle 13:30, dopo alcune ore di attesa a bordo del natante, dove – come precisato dalla compagnia – le condizioni di temperatura sono state mantenute adeguate.

In una nota, Liberty Lines ha rivolto le proprie scuse ai viaggiatori «per quanto accaduto stamani al porto di Lipari», ringraziandoli per la collaborazione e la comprensione. La società ha inoltre espresso gratitudine all’Autorità Marittima per l’assistenza prestata.

Ultimate le formalità, il Gabriele M. sarà trasferito a Milazzo per essere sottoposto agli interventi tecnici necessari.