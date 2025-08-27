Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Carcere di Barcellona, terzo suicidio in 6 mesi. Nuova segnalazione di Verzera

A togliersi la vita un 48enne che è rimasto in camera mentre i compagni di cella passeggiavano nel corridoio.Torna il nodo dell’inadeguatezza dell’edificio e degli organici e del bisogno di potenziare i servizi di sostegno

Ancora un drammatico episodio di suicidio all’interno della casa circondariale di Barcellona. Si tratta del terzo caso registrato negli ultimi sei mesi, circostanza che ha spinto il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona, Giuseppe Verzera, a rivolgere una nuova e urgente segnalazione al Ministero della Giustizia.
Nella comunicazione inviata ieri, il magistrato ha nuovamente sottolineato le gravi criticità della struttura penitenziaria barcellonese, ritenuta inidonea a svolgere le funzioni di una casa circondariale. Non è un caso che si sono verificate fughe, perché nemmeno le mura di cinta del carcere sono a norma e con esse le stesse finestre delle celle.
