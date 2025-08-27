Carcere di Barcellona, terzo suicidio in 6 mesi. Nuova segnalazione di Verzera

Ancora un drammatico episodio di suicidio all’interno della casa circondariale di Barcellona. Si tratta del terzo caso registrato negli ultimi sei mesi, circostanza che ha spinto il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona, Giuseppe Verzera, a rivolgere una nuova e urgente segnalazione al Ministero della Giustizia.

Nella comunicazione inviata ieri, il magistrato ha nuovamente sottolineato le gravi criticità della struttura penitenziaria barcellonese, ritenuta inidonea a svolgere le funzioni di una casa circondariale. Non è un caso che si sono verificate fughe, perché nemmeno le mura di cinta del carcere sono a norma e con esse le stesse finestre delle celle.

