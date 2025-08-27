Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / A Messina la Msc World Europa dopo l'avaria, i crocieristi: «Situazione sempre tranquilla, è mancata solo la visita a Napoli»

Ha attraccato al molo Colapesce la Msc World Europa rimasta ferma per un’avaria al largo dell’isola di Ponza. Clima sereno tra i crocieristi sbarcati in città

«Ci siamo accorti che qualcosa non andava perché l’aria condizionata era più bassa rispetto al solito». Un innalzamento della temperatura interna ha fatto capire ai passeggeri che era successo qualcosa nella Msc World Europa, la nave da crociera rimasta ferma per diverse ore al largo dell’isola di Ponza per un’avaria lunedì mattina. La nave, con a bordo 6496 crocieristi e 2089 membri dell’equipaggio, ha poi raggiunto il porto di Napoli da dove ha ripreso il viaggio verso la Sicilia. A Messina è arrivata ieri, intorno alle 15.30, per poi ripartire in serata alla volta di Malta. La situazione a bordo è stata sempre tranquilla tanto che molti crocieristi non si sono nemmeno accorti del disguido. Per tutti è stata solo un’avventura in più da raccontare al ritorno a casa.
