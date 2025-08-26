Viale San Martino a Messina, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia sollevano dubbi sui lavori di restyling: chiesto un sopralluogo urgente

La prima parte dei lavori di restyling sul viale San Martino finisce nel mirino dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. I rappresentanti del gruppo, Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Curró, hanno chiesto un sopralluogo urgente della I Commissione consiliare nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato, per verificare la qualità delle lavorazioni insieme ai tecnici, alla ditta appaltatrice e al RUP.

«Ci sono state inviate fotografie – e abbiamo potuto constatare di persona – dalle quali emerge che alcuni interventi potrebbero non essere stati eseguiti a regola d’arte. È paradossale se si considera l’importo complessivo dell’opera e la rilevanza che essa riveste per la città», hanno dichiarato i consiglieri.

FdI ricorda inoltre di aver già messo in guardia ATM e Amministrazione comunale sulla necessità di scegliere materiali adeguati a sopportare il passaggio di mezzi gommati, un invito che – sostengono – non sarebbe stato ascoltato.