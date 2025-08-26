Torrenova, incendio in un'abitazione disabitata: crolla parte del tetto. Distrutte suppellettili e altri oggetti

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro a Torrenova, all’interno di un’abitazione disabitata ed in stato di abbandono in una traversa interna lungo la strada statale 113. Dopo l’allarme lanciato dai residenti della zona, che hanno visto una densa coltre di fuoco fuoriuscire dall’immobile, tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello che giunti sul posto hanno prontamente domato le fiamme. Il rogo, le cui cause sono da accertare, ha distrutto suppellettili e altri oggetti presenti all’interno del manufatto già in condizioni fatiscenti, causando anche il crollo di una porzione di tetto. Fortunatamente non si sono registrati feriti né danni alle abitazioni limitrofe. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia locale di Torrenova ed una squadra di tecnici dell’Enel per la messa in sicurezza delle linee elettriche.