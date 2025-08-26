Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Rassegna stampa 26-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Commissione Ponte esclusa dal Tavolo permanente: esplode la polemica a Messina
- Messina, la lunga estate calda senza meduse: scomparse dalle acque dello Stretto

SICILIA

- La fronda che agita Renato Schifani e rimescola gli equilibri di Forza Italia in Sicilia

IN PROVINCIA

- Giardina: «Dati al sindaco di Mazzarrà, Carmelo Pietrafitta, circa 60mila euro dal 2018 al 2023»
- Ex Cirucco e serre di Milazzo, fari accesi sul progetto di resort di una società messinese
- Barcellona, la Cisl diffida l'Amministrazione comunale su contratto integrativo e buoni pasto

