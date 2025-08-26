Messina, paziente guarita dal West Nile: sciolta la prognosi, è fuori pericolo

Arrivano buone notizie dall’ospedale Papardo, dove era ricoverata la paziente S.M. colpita da infezione da virus West Nile. Dopo giorni di apprensione, i medici hanno sciolto la prognosi: la donna è ormai considerata fuori pericolo di vita.

Il dottor Antonio Albanese, responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Malattie Infettive, ha confermato il miglioramento clinico della paziente, ricoverata in degenza ordinaria. Già da sabato la donna si trovava in stato vigile e gli ultimi esami ematochimici e diagnostici hanno escluso danni cerebrali gravi. Attualmente è in fase di recupero e resterà sotto osservazione per un ciclo di riabilitazione.

La signora, che ha ringraziato il personale sanitario per l’assistenza ricevuta, ha spiegato di vivere in una zona particolarmente infestata da zanzare, ricordando così l’importanza della prevenzione. L’ospedale ribadisce infatti alcune misure fondamentali: usare repellenti, indossare abiti coprenti, applicare zanzariere, evitare di esporsi all’aperto all’alba e al tramonto, oltre a eliminare i ristagni d’acqua nei sottovasi, bidoni o tombini che possono diventare focolai di riproduzione.