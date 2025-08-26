Messina, la lunga estate calda senza meduse: scomparse dalle acque dello Stretto

Incubo dei bambini e croce di chi ama fare lunghe nuotate, le meduse sono state le grandi assenti di questa estate. Pochi gli avvistamenti nelle acque dello Stretto e in quelle della costa jonica e tirrenica. Anche nel mare delle Eolie c’è chi non ne ha vista nemmeno una.

Se per i bagnanti l’assenza delle meduse non ha pesato per niente, non è certo un fattore positivo per l’ambiente. «Ci siamo accorti di questa anomalia, probabilmente c’è un problema legato ai cambiamenti climatici» spiega la professoressa Nancy Spanò, direttrice del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali dell’Università di Messina che da oltre 25 anni studia lo Stretto e conosce bene tutti i suoi cambiamenti. Da tempo segue anche uno studio in collaborazione con l’università di Milano Bicocca sul riscaldamento del mare alle Maldive e sulla scomparsa dei coralli.

«L’innalzamento - prosegue - della temperatura dell’acqua nel Mediterraneo è tangibile da almeno 5-6 anni, il mare è molto più caldo rispetto agli anni scorsi, anche nei primi trenta metri di profondità. Lo Jonio è più freddo del mar Tirreno perché c’è una risalita di acque profonde che è anche di 1800 metri. L’anno scorso avevamo riscontrato un innalzamento della temperatura notevole, ma quest’anno è stato incredibile perché anche a giugno la temperatura dell’acqua era più alta rispetto al normale». Sull’assenza delle meduse non esistono studi specifici ma c’è un monitoraggio costante dello Stretto.

