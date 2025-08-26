Messina, centro commerciale a Zafferia: la società acquisterà via Cirino

Si corre veloci verso l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo centro commerciale di Zafferia. L’iter ha subito un’accelerata ad inizio agosto con il rilascio, da parte del dipartimento servizi territoriale e urbanistici del permesso di costruire alla ditta C.C.R Centri Commerciali Retail S.r.l. Secondo quanto previsto dalla normativa l’impresa ha tempo sino al 15 gennaio 2027 per l’inizio dei lavori ma la sensazione è, invece, che i tempi saranno molto più brevi. Un altro indizio, infatti, è quello che – nella seduta di ieri della seconda commissione, è stata approvata la delibera per la sdemanializzazione di una porzione di terreno per complessivi 600 metri quadri della via Cirino a Zafferia. Una strada che costituisce il collegamento tra vico Pennisi e l’alveo del torrente Zafferia. Il Comune, proprietario del tracciato stradale, ha definito l’istruttoria avvalendosi del supporto tecnico della Patrimonio Spa che ha competenza sulla gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del Comune. Dopo le verifiche effettuate dalla Patrimonio, l’acquisizione dei pareri necessari dagli uffici di Palazzo Zanca e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali, la Patrimonio ha ritenuto congruo il valore di 50.400 euro che la ditta ha stimato per l’area ed ha avviato la sdemanializzazione e la vendita. Il via libera definitivo dovrà darlo, adesso, il Consiglio comunale ed è possibile che lo faccia in una delle primissime sedute dopo la sospensione dei lavori per la pausa estiva, così poi da portare l’atto al notaio per la firma. Ma c’è un altro passaggio importante. L’Assessorato alle Attività Produttive della Regione, in particolare il Dipartimento Attività Produttive e Servizio 1S Commercio, ha fissato per il prossimo 2 settembre una conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati a partecipare una serie di soggetti istituzionali: il sindaco e il direttore generale del Comune, i dirigenti tecnici di Palazzo Zanca, il presidente della Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Cidec, Faid Federdistribuzione, Federcom, oltre i comuni di Villafranca, Rometta, Monforte San Giorgio, Scaletta, Itala e Fiumedinisi, oltre ai rappresentanti della C.C.R. Centri Commerciali Retail s.r.l.

