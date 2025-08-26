Messina, 19enne arrestato per detenzione di droga: era ristretto ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Era già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma all’interno della sua abitazione nascondeva droga. La scorsa notte i carabinieri della compagnia Messina centro hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A intervenire sono stati i militari della stazione Messina Arcivescovado, allertati dalla centrale operativa. Una volta giunti nell’abitazione del giovane hanno constatato che il dispositivo elettronico di controllo era stato forzato e gettato in un terreno vicino. Durante la perquisizione, insospettiti da un forte odore di droga, i carabinieri hanno trovato 73 grammi di marijuana e altri sette grammi di hashish.

Il ragazzo è stato condotto in caserma, dichiarato in arresto e nuovamente posto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza. La sostanza sequestrata è stata inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.