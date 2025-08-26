L'omaggio a Maria dei barcaioli del Ringo: Messina si prepara a celebrare la Madonna del Buon Viaggio

Con il corteo delle barche e l’omaggio floreale alla Madonnina del Porto si sono aperti i festeggiamenti della Madonna del Buon Viaggio che culmineranno domenica prossima con la processione del simulacro. Tre le imbarcazioni partite dalla spiaggia del Ringo - una delle quali guidate da Franco De Francesco storico portatore - con a bordo un gruppo di fedeli devoti insieme ad alcuni membri della confraternita di Gesù e Maria del Buon Viaggio guidata da Nino De Grazia e il rettore della chiesa e parroco di S. Elena don Giuseppe Lonia e anche qualche turista desiderosa di vivere l’emozione della traversata, accarezzata dallo scirocco; presenti fra gli altri del direttivo anche i vicegovernatori Santino Catanzaro e Dino Molonia.

La festa della Madonna del Buon Viaggio è una delle più sentite perché unisce la devozione al legame con il mare dei messinesi e in particolare dei pescatori che hanno abitato l’antico borgo del Ringo. Al via mercoledì 27 agosto il triduo in preparazione alla solennità; tra gli appuntamenti sia religiosi che ricreativi, venerdì 29 alle 21 nel piazzale della chiesa di S. Elena lo spettacolo danzante “La notte delle stelle”. Sabato 30 agosto dalle 10 alle 13 apertura straordinaria della cripta della chiesa del Ringo e alle 15 i giochi sulla spiaggia del Ringo per i ragazzi. Alle 21 sempre sulla spiaggia antistante la chiesa un momento di preghiera animato dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito e la benedizione dei portatori. Domenica 31, giorno della festa, alle 10,30 messa solenne presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla e alle 15 il tradizionale palo a mare. Alle 18,30 la processione con sosta e celebrazione nel piazzale di S. Elena. Alle 22,30 lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.