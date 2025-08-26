Lipari, netturbino con due fratture trasferito al Policlinico di Messina dopo 14 ore di attesa in Pronto soccorso

Per questo gli operatori sanitari di Lipari hanno cercato, da subito, la disponibilità di un posto letto nei reparti di ortopedia di altri ospedali in Sicilia. Dopo tutta una serie di tentativi andati a vuoto, per mancanza di posti, il “calvario” del giovane ha trovato soluzione con una disponibilità al ricovero e, quindi, all’intervento, al Policlinico di Messina dove è stato trasferito con l’elicottero del 118 giunto a Lipari alle 19 e 25. Una situazione allucinante che, ovviamente, ha suscitato rabbia tra i parenti dello sfortunato giovane e indignazione nella comunità isolana che, considerate anche altre emergenze verificatesi negli ultimi anni, vede sempre più ridotto quello che è il suo diritto alla salute, così come quello di ricevere cure tempestive, nonostante l’encomiabile impegno del risicato numero di operatori sanitari presenti nell’unico ospedale eoliano.

Per quasi 14 ore un giovane operatore ecologico liparese, ferito ieri mattina in un incidente stradale mentre si recava sul posto di lavoro, è rimasto “ospite” nel Pronto soccorso dell'ospedale di Lipari in attesa che si riuscisse a trovare un posto in ortopedia in un altro ospedale siciliano . Il paziente ha riportato la frattura di tibia e perone, ma nel nosocomio isolano, peraltro ridotto ai minimi termini, non era possibile sottoporlo a intervento chirurgico.

E non può essere certo una soluzione né la sala gessi, una volta alla settimana, né il pur apprezzabile progetto “Arcipelago sicuro” per il quale l'Azienda sanitaria provinciale di Messina e il Comitato regionale della Croce Rossa italiana hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, che punta all’utilizzo della telemedicina. Occorrono forze sanitarie “sul campo”, professionisti in grado di ridare vita ad una struttura, rinnovata e all’avanguardia dal punto di vista strutturale, ma ridotta all’ossigeno per quanto riguarda le prestazioni e dove il ricorso all’elisoccorso, quando si riesce a trovare posti in altri ospedale, è diventato una costante, e non solamente d’estate.

E già nel tardo pomeriggio di ieri sull’inquietante episodio è arrivata una nota di spiegazione da parte dell’Assessorato regionale della Salute che così ricostruisce: «Effettuate tutte le verifiche del caso e avendo appurato l’indisponibilità del Papardo di Messina e dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, è stato disposto immediatamente il trasferimento al Policlinico del capoluogo dello Stretto. Il trasporto del paziente – ha scritto l’assessora Daniela Faraoni – è in corso proprio in queste ore. Su impulso del presidente della Regione Renato Schifani, ci siamo occupati immediatamente del caso per trovare una soluzione di garanzia e fornire la migliore assistenza possibile. E, nonostante il periodo piuttosto impegnativo che viviamo durante la stagione estiva, con i privati accreditati che lavorano a regime ridotto, il servizio sanitario regionale pubblico si è dimostrato reattivo. Lavoriamo comunque in prospettiva affinché le attività di soccorso possano essere completate nel minor tempo possibile anche quando riguardano le isole minori che vivono sicuramente un disagio ulteriore».

