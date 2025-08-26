L'impresa del milazzese Ruggiero Giglio: a nuoto nello Stretto di Messina nonostante la disabilità VIDEO

Per Ruggiero, però, il traguardo assume un valore ancora più grande: ha preso parte alla gara nella categoria riservata agli atleti con disabilità. La sua è una storia che colpisce e commuove. A soli 19 anni, infatti, un terribile incidente ferroviario alla stazione di Barcellona Pozzo di Gotto gli cambiò la vita per sempre: travolto da un treno diretto a Messina, perse entrambe le gambe e lottò tra la vita e la morte.

Un’impresa che sa di coraggio e di determinazione quella compiuta questa mattina da Ruggiero Giglio , 51 anni, originario di Barletta ma da tempo residente a Milazzo . Il suo sogno era uno: vivere in prima persona l’emozione della Traversata dello Stretto di Messina, la storica prova che unisce la Sicilia alla Calabria, da Torre Faro a Villa San Giovanni. E oggi quel desiderio è diventato realtà.

Da allora, la forza d’animo e la voglia di non arrendersi hanno guidato ogni sua scelta. Proprio grazie a un percorso riabilitativo iniziato in piscina per motivi di salute, qualche anno fa si è avvicinato al nuoto, disciplina che non aveva mai praticato prima e che in breve tempo è diventata una vera passione.

Allenandosi con il team Depagroup, Giglio ha trovato nel nuoto non solo un’attività sportiva, ma una nuova dimensione di vita. Già lo scorso anno aveva espresso il desiderio di cimentarsi con la traversata organizzata dalla Sicilia Open Water. Oggi, finalmente, il sogno si è concretizzato: Ruggiero ha sfidato correnti e fatica, conquistando la sua personale vittoria nello Stretto di Messina.