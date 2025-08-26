Giardina: «Dati al sindaco di Mazzarrà, Carmelo Pietrafitta, circa 60mila euro dal 2018 al 2023»

«Fino a quando pagavo lavoravo, quando ho finito di pagare non ho lavorato più». Sono molto nette le clamorose dichiarazioni rese dall’imprenditore Antonino Giardina, che nell’inchiesta delle Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato sui “nuovi affari” dell’ex boss dei Mazzarroti ed ex pentito Carmelo Bisognano a Mazzarrà Sant’Andrea, hanno inguaiato il sindaco del centro tirrenico Carmelo Pietrafitta e il tecnico comunale Giuseppe Di Natale. Giardina è finito in carcere insieme all’ex boss Bisognano un mese addietro, mentre il fratello Davide è attualmente ai domiciliari. Sono indagati per intestazione fittizia di beni e delle due loro società sottoposte a sequestro, la A.gi.la. srl e la Pretoria srl. Imprese con cui il boss Bisognano, considerato il “dominus”, secondo la Procura si è inserito nel mondo degli appalti che gravitavano nella gestione della discarica di rifiuti di contrada Zuppà.

Ed è stato proprio dopo le dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia da Giardina che i pm Piero Vinci e Fabrizio Monaco hanno deciso di perquisire alla ricerca di elementi utili le case private del sindaco e del tecnico, nonché i loro uffici al Comune, con un decreto eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Messina. Adesso si aspetta di capire cosa è stato scoperto tra i telefoni e i computer sequestrati. Pietrafitta e Di Natale, che sono assistiti dagli avvocati Pinuccio Calabrò e Tino Celi, allo stato sono indagati in concorso dalla Procura per induzione indebita a dare o promettere utilità con l’aggravante mafiosa.

