Ex Cirucco e serre di Milazzo, fari accesi sul progetto di resort di una società messinese

Potrebbe esserci un futuro per l’ex Cirucco e per l’area delle Serre che il mese scorso sono state messe a bando dalla Fondazione Lucifero attraverso un avviso esplorativo al quale hanno risposto sei società (Ca.Ti.Fra srl di Barcellona; Assami srl di Messina; Pagano Am srls di Monforte San Giorgio; Roberto Del Bono di Milazzo; Riva Smeralda srl di Milazzo e Cir srl di Catania).

Il commissario straordinario dell’Ipab, Francesco Mangano, ha invitato la società “Assami srl” di Messina a produrre a proprie spese un progetto di fattibilità tecnico economico che sarà oggetto prima di una conferenza dei servizi per capirne la reale compatibilità con lo strumento urbanistico vigente ed ottenerne il parere favorevole. Poi, a sua volta, verrà messo a bando aperto a tutti (non solo alle società che hanno risposto all’avviso) per vedere se ci sono altri soggetti interessati all’investimento e apportare elementi migliorativi. La Fondazione sceglierà il nuovo affittuario del Cirucco e delle serre applicando il principio dell’offerta economicamente più vantaggioso per l’ente. Secondo quanto emerso la Assami società fondata nel 2017 con un fatturato di 1 milione 600 mila euro (anno 2023) specializzata nel campo della ristorazione con 28 dipendenti, sarebbe intenzionata a realizzare in uno degli angoli più belli del promontorio un resort. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. La società messinese infatti avrà tempo, fino al 30 settembre, per presentare gli elaborati che comprendono, si badi bene, non solo l’ex camping Cirucco ma anche le ex serre di Capo Milazzo.

