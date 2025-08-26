Emergenza 118 a Messina, UIL-FPL: “Non è una novità, lo denunciamo da anni”

La carenza di personale nel servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia, e in particolare a Messina e provincia, torna al centro del dibattito politico. Ma per la UIL-FPL di Messina non si tratta di una scoperta dell’ultima ora: la denuncia, spiega il sindacato, va avanti da anni, senza che le istituzioni abbiano dato risposte concrete.

«Abbiamo segnalato ovunque ambulanze sotto organico, turni massacranti, giovani medici in fuga dal servizio di emergenza, gestione fallimentare delle strutture competenti e zero investimenti in personale e tecnologia» afferma il segretario generale Livio Andronico.

La situazione, secondo il sindacato, è ormai al limite: «A Messina e in molti comuni della provincia – da Milazzo a Patti, da Sant’Agata a Mistretta – le ambulanze partono con equipaggi ridotti e turni scoperti. La normativa impone almeno tre operatori, ma spesso ce ne sono solo due. Le assenze non vengono coperte e i bandi per reclutare medici vanno deserti. Il risultato è che i tempi di soccorso sono compromessi e i cittadini restano senza garanzie».