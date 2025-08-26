Commissione Ponte esclusa dal Tavolo permanente: esplode la polemica a Messina

Le polveri erano rimaste coperte dalla sabbia per una settimana con la miccia, però, pronta a essere accesa alla prima occasione. Lasciati gli infradito e tornati in aula, quindi, alla prima seduta della Commissione Ponte ecco che si accende il fuoco della polemica sull’invito (mancato) al Tavolo permanente dello scorso 19 agosto. A cui, per la verità, ha partecipato il vicepresidente della Commissione, Giuseppe Schepis, ma senza una convocazione formale. E allora la seduta, originariamente convocata per discutere del tracciato ferroviario alternativo a Contesse, poi slittata a settembre, avrebbe dovuto solo programmare le prossime sedute e, invece, ha preso un’altra strada. Quella dello scontro dialettico politico.

Un accenno lo ha fatto subito il consigliere Salvatore Papa, presidente della I Commissione, che ha evidenziato l’assenza al Tavolo permanente del Ponte delle commissioni interessate, la Ponte stessa e la Prima. Ma ad accendere la miccia è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni: «Non può passare in cavalleria l’ennesimo affronto istituzionale nei confronti di questa commissione – ha detto – Come si fa, in una miriade di inviti, a non convocare il presidente della commissione ponte? Si tratta di rispetto istituzionale. Qui abbiamo ospitato tecnici, ingegneri, associazioni di categoria, sindacati, esperti venuti dall’estero, è possibile che ci si dimentichi di convocare la commissione?».

Chiamato in causa, il presidente della Commissione Ponte, Giuseppe Trischitta se da un lato sembra aver incassato il colpo per... amor di maggioranza, dall’altro tira fuori l’orgoglio.

