Rissa in piazza a Capo d'Orlando: un arresto e un obbligo di dimora

Una violenta rissa, avvenuta nella notte del 19 agosto scorso nella zona della movida di Capo d’Orlando, ha portato all’emissione di due misure cautelari nei confronti di un 19enne e di un 55enne, ritenuti responsabili – insieme ad altri tre minorenni – dei reati di rissa e lesioni personali.
I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, coordinati dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Gip dott. Eugenio Aliquò: per il giovane è stato disposto il regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per l’uomo più adulto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.
Quella notte, una pattuglia del Nucleo Radiomobile era intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione, trovando un assembramento di persone e quattro individui già con evidenti lesioni. Dalle prime ricostruzioni, la lite – nata per futili motivi – era degenerata in un violento scontro fisico: due coppie di soggetti si sarebbero affrontate utilizzando anche un bastone di legno, mentre un quinto partecipante avrebbe colpito uno dei contendenti con un casco da motociclista, oltre che con calci e pugni al volto.
Le indagini, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, dalle testimonianze raccolte e da un video pubblicato sui social, hanno permesso di documentare le fasi concitate dell’aggressione. Tutti i coinvolti hanno riportato ferite tali da richiedere il ricorso alle cure del pronto soccorso locale.
Già lo scorso 22 agosto i tre minorenni identificati erano stati sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità, su disposizione della Procura per i Minorenni di Messina, guidata dal dott. Andrea Pagano. Le successive indagini hanno consentito di risalire anche agli altri due partecipanti, oggi raggiunti dai provvedimenti restrittivi. Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato ristretto ai domiciliari, mentre per il 55enne è scattato l’obbligo di dimora.
Caricamento commenti
Commenta la notizia