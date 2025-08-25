Rissa in piazza a Capo d'Orlando: un arresto e un divieto di dimora

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello stanno eseguendo due misure cautelari nei confronti di altrettante persone coinvolti nella rissa della scorsa settimana a Capo d’Orlando. I provvedimenti, uno agli arresti domiciliari e un altro con divieto di dimora, riguarda i due soggetti maggiorenni protagonisti del violento scontro insieme ad altri tre minorenni per i quali nei giorni scorsi, lo ricordiamo, era già stato eseguito un provvedimento di collocamento in comunità disposto del GIP del Tribunale per i minorenni di Messina. Le misure in corso di esecuzione sono state invece disposte dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini.



Leggi anche Capo d’Orlando, il pestaggio tra giovani in piazza Trifilò infiamma il confronto politico