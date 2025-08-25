Rassegna stampa 25-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Messina, “Aziende riunite Ponte” tra opportunità e polemiche
SICILIA
- Autorità portuale e Regionali, in Sicilia l'estate rovente di Forza Italia
IN PROVINCIA
- Il reparto di Medicina di “Milazzo-Barcellona” con pochi infermieri, Sos alla prefetta
- Capo d’Orlando, il pestaggio tra giovani in piazza Trifilò infiamma il confronto politico
