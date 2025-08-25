Messina, traffico congestionato e lunghe code di mezzi pesanti sulla Cortina del porto

Giornata di forti disagi al traffico cittadino a Messina, in particolare lungo la Cortina del porto in direzione sud, dove si sono formate lunghe code di mezzi pesanti. La situazione è stata provocata dal dirottamento di numerosi tir dagli imbarchi di Tremestieri verso il centro città. Nonostante lo sblocco dell’impasse della Caronte & Tourist, molti autotrasportatori, già in possesso di biglietti Blue Ferries, hanno preferito uscire a Boccetta per tentare l’imbarco con le Ferrovie dello Stato.

Questa scelta ha generato un notevole congestionamento della viabilità nella zona centrale, con rallentamenti significativi soprattutto nei pressi del porto storico, dove si stanno effettuando le operazioni di imbarco di diversi camion. Per regolare il flusso e cercare di contenere i disagi, pattuglie della Polizia Municipale presidiano l’area della stazione marittima e i principali incroci, in particolare quello tra via La Farina e viale Europa. Intasata la Cortina del porto con un lungo serpentone di tir, mentre rimane al momento scorrevole il traffico sul viale della Libertà.