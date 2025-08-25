Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, "Aziende riunite Ponte" tra opportunità e polemiche

Messina, “Aziende riunite Ponte” tra opportunità e polemiche

Un’opportunità per l’intera area metropolitana. Un soggetto in grado di interloquire con la società “Stretto di Messina” e con il “General contractor”. Un’occasione per coinvolgere le imprese di tutta la provincia e per far sì che i benefici derivanti dalla realizzazione del Ponte compensino gli inevitabili disagi e portino ricchezza diffusa sul territorio. Questa è la “mission” della Consortile “Aziende riunite Ponte sullo Stretto”, costituita a inizio aprile e della quale ha parlato Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio e tra i promotori della società, intervenuto al tavolo permanente, convocato dal sindaco Basile nei giorni scorsi.
Blandina ha sottolineato l’importanza del «far sistema», affinché Messina sia protagonista nel decennio caratterizzato dalla costruzione del collegamento stabile tra l’Isola e il Continente. La Consortile «riunisce realtà che pesano per oltre 170 milioni di euro l’anno di fatturato aggregato e che contano insieme oltre 2.500 dipendenti, nei settori della logistica, del turismo, della ristorazione, della gestione immobiliare e degli altri servizi specialistici». Ma è anche «una società aperta a ulteriori contributi e partecipazioni».
