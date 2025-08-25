Lipari, non c'è posto in Ortopedia: paziente attende da 11 ore al pronto soccorso

Il personale sanitario ha avviato immediatamente la ricerca di un posto letto in diversi ospedali siciliani, senza però ottenere al momento alcuna disponibilità. Di conseguenza, il paziente è bloccato a Lipari, in una situazione che riaccende il dibattito sull’assenza di servizi essenziali nell’arcipelago.

Da oltre 11 ore un operatore ecologico rimasto ferito in un incidente stradale si trova nel pronto soccorso dell’ospedale di Lipari, in attesa di un trasferimento in un reparto di ortopedia. L’uomo ha riportato la frattura di tibia e perone, ma il presidio dell’isola non è attrezzato per eseguire l’intervento chirurgico necessario .

L’attivazione di un piccolo ambulatorio dedicato alla gestione di impianti in gesso, operativo un solo giorno a settimana, rappresenta un supporto minimo ma non sufficiente a colmare le gravi carenze strutturali. Calderone sottolinea la necessità di un piano sanitario organico che garantisca al nosocomio di Lipari risorse professionali stabili e un’organizzazione efficiente, in grado di restituire dignità, sicurezza e continuità assistenziale alla comunità eoliana e ai numerosi visitatori dell’arcipelago. «Si auspica – conclude – un intervento tempestivo, incisivo e risolutivo da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, finalizzato al pieno ripristino delle condizioni funzionali dell’ospedale eoliano».