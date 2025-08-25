Il reparto di Medicina di “Milazzo-Barcellona” con pochi infermieri, Sos alla prefetta

«In queste condizioni non è possibile andare avanti. I due reparti sono stati praticamente accorpati, pur mantenendo la loro identità, ma l’inadeguato numero di infermieri, operatori sanitari (oss) e assistenti (osa) sta condizionando, come si temeva, l’operatività dei 20 posti letto presenti a Barcellona».

Ad evidenziarlo sia i familiari dei pazienti – che hanno chiesto un intervento del Tribunale dei diritti del malato – sia gli stessi sanitari, anche se le disposizioni dell’Asp non consentono loro di rilasciare dichiarazioni ufficiali. Ma nel reparto di Medicina del “Cutroni Zodda” anche ieri il malumore si avvertiva. A questo punto fondamentale sarà la riunione di oggi voluta dalla Direzione medica del presidio barcellonese con medici e coordinatori dei due ospedali, finalizzata a riorganizzare turni, organigramma e protocolli di gestione delle emergenze. Nel frattempo, proseguono le prese di posizione e a muoversi è stato il sindacato Coas Medici Dirigenti Sicilia che, in un documento a firma del segretario regionale Mario Salvatore Macrì inviato al sindaco di Milazzo e al prefetto di Messina, parla di «grave pregiudizio per la salute pubblica e l’ordine sociale», chiedendo la sospensione immediata del trasferimento del reparto di Medicina . Secondo il Coas, la rimozione dell’Unità operativa complessa di Medicina depotenzia di fatto l’ospedale di Milazzo, classificato come Dea di primo livello, riducendone la capacità di affrontare emergenze e situazioni critiche.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale