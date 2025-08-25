Il concerto annullato dei The Kolors a Messina, Finocchiaro: "Contributo rimborsato, cachet da 65 mila euro"

L’assessore ha poi precisato che il gruppo non avrebbe suonato gratuitamente: «Il cachet previsto per i The Kolors era pari a 65.000 euro. Quindi cortesemente diamo evidenza alla realtà dei fatti».

Mentre oggi a fornire il suo punto di vista è stato l’assessore allo Spettacolo del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro: «La polemica messa su dal frontman dei The Kolors si spegne così – ha dichiarato – con l’evidenza che questa amministrazione opera in modo corretto. È importante sottolineare che il contributo richiesto non proveniva dall’amministrazione, ma era un minimo contributo legato esclusivamente a ragioni di sicurezza».

Si chiude - forse definitivamente - la polemica scoppiata negli ultimi giorni attorno al concerto dei The Kolors in programma a Messina, annullato per la positività al Covid del frontman Stash. Qualche giorno fa è stato proprio il cantante ad intervenire sulla vicenda dei costi di prenotazione e della gratuità del concerto.

Sul fronte amministrativo, Finocchiaro ha confermato che «il concerto è stato annullato e il piccolo contributo è già stato rimborsato».

Non sono mancate parole rivolte al frontman: «Auguro a Stash una pronta e totale guarigione – ha concluso l’assessore – e una più attenta narrazione dei fatti. Li aspettiamo presto per ballare tutti insieme».