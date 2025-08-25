"Fai sesso con lei". Al "no" lo picchiano a sangue: due arresti per tentato omicidio a Messina

"Fai sesso con lei". E al suo rifiuto non solo lo picchiano a sangue, ma cercano di ferirlo alla gola con una bottiglia di vetro frantumata. Per questo sono stati arrestati a Messina un 45enne di nazionalità rumena e una donna di nazionalità serba, quarantenne, colti nella flagranza del reato di tentato omicidio in concorso tra loro.

Ieri pomeriggio, al Numero Unico di Emergenza “1 1 2”, è giunta la segnalazione di un’aggressione, a Piazza Lo Sardo, da parte di due persone ai danni di un indiano.

I poliziotti delle Volanti, che hanno intercettato i due presunti autori con le mani ancora intrise di sangue, hanno avuto modo di appurare che l’uomo, trovato in stato di shock, con tracce ematiche sui vestiti ed una copiosa fuoriuscita di sangue dal collo, poco prima era stato avvicinato dal quarantacinquenne, a lui sconosciuto, il quale lo aveva invitato ad avere un rapporto sessuale con la donna con cui si accompagnava.