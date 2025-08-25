Capo d’Orlando, il pestaggio tra giovani in piazza Trifilò infiamma il confronto politico

Da un lato, il probabile candidato a sindaco delle prossime elezioni orlandine, il giornalista Peppe Marici, che accende i riflettori sul sistema di video sorveglianza che da tempo non funziona, e dall’altro il sindaco Franco Ingrillì che replica contestando un’assenza d’interventi sul territorio orlandino da parte della Città Metropolitana di Messina, cui collega il possibile sfidante quale esponente del partito “Sud chiama Nord” del presidente dell’ex Provincia, Federico Basile.

Anche così il grave episodio di violenza consumatosi la scorsa settimana nella piazza Trifilò dove non esistono telecamere di sorveglianza sta assumendo anche carattere politico. Mercoledì 27 agosto, com’è noto, si riunirà il Consiglio comunale con all’ordine del giorno l’ordine pubblico e la richiesta di una Tenenza dei Carabinieri mentre nel dibattito cittadino si è inserita la proposta al Comune da parte di Carlos Vinci, ovvero dell’Associazione Mare d’Amare, per la costituzione di parte civile nel procedimento che vedrà coinvolti gli autori della rissa immortalati nel video diventato virale. Che il grave episodio sia diventato un caso politico lo dimostra anche l’intervento dell’ex consigliere comunale Salvatore Letizia.

