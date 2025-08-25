Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Aida a Taormina parte con 90 minuti di ritardo. Proteste anche per il "caos biglietti": molti spettatori costretti a pagare due volte

Con più di un'ora e mezza di ritardo, è iniziato ieri sera il concerto dell'Aida, in scena al Teatro Antico di Taormina. Una serie di problemi organizzativi, la denuncia di molti spettatori che si sono visti costretti a pagare due volte lo stesso biglietto, una vertenza sindacale sulle spettanze dovute ai lirici, forse anche un malore del tenore: sarebbero questi i motivi dei disguidi che hanno fatto rumoreggiare il folto pubblico presente, composto anche da tanti turisti stranieri.

