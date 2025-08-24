West Nile, calano i contagi in Italia. A Messina rafforzata la sorveglianza dopo il primo caso

L’Italia affronta una delle stagioni più intense di Virus West Nile, anche se i dati dell’Istituto Superiore di Sanità fanno registrare un rallentamento: 76 nuovi contagi nell’ultima settimana, contro i 102 della precedente. Dall’inizio del 2024 i casi confermati sono 351, di cui 158 in forma neuro-invasiva, con 22 decessi.

In questo quadro si inserisce Messina, dove nei giorni scorsi è stato segnalato il primo caso umano. La paziente, ricoverata all’ospedale Papardo, è stata presa in carico con tempestività e sottoposta ai protocolli previsti.

Le misure sul territorio

L’Asp di Messina ha intensificato il monitoraggio ambientale e veterinario. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 50 campionamenti entomologici in quattro siti strategici della provincia, finora senza riscontro di circolazione del virus. Dopo la segnalazione, il Servizio di Sanità Animale ha avviato verifiche sugli allevamenti equini e i sindaci dei 109 comuni della città metropolitana sono stati invitati a predisporre campagne di disinfestazione e bonifica ambientale.