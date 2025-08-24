Riaperta a Patti Chirurgia generale, l’Asp interviene e integra l’organico

Dopo la denuncia giornalistica che lo scorso 12 agosto ha scosso l’opinione pubblica, l’Azienda sanitaria provinciale ha, venerdì scorso, ufficialmente disposto l’immediata riapertura, a pieno regime, dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del “Barone Romeo” di Patti dove era stato necessario, per carenza di personale, sospendere i ricoveri riuscendo peraltro a garantire l’assistenza a tutte le emergenze soltanto fino alle 20, non potendo garantire i turni notturni.

Ma dietro il tanto atteso annuncio vi è anche un ulteriore fondamentale provvedimento che, dopo tanto tempo, risponde finalmente anche alle innumerevoli richieste di personale avanzate in diverse occasioni ai vertici aziendali dal direttore dell’Unità operativa, dott. Fabio Crescenti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale