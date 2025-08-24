Messina, nuovi disagi idrici nella zona Sud della città: lavori di riparazione alla linea Casalotto

Ancora problemi con la rete idrica a Messina. Questa volta a essere interessata è la zona sud della città, dove si stanno registrando disservizi nell’erogazione dell’acqua.

L’Amam ha comunicato che la criticità è stata causata da una perdita individuata lungo la linea di pompaggio Casalotto, in prossimità dello svincolo autostradale di San Filippo. Per consentire le operazioni di riparazione, si renderanno necessari interventi tecnici che comporteranno possibili interruzioni e riduzioni della fornitura idrica in diverse aree: San Filippo Casalotto, San Filippo Vecchio, Baglio e Piano Stella.

Per limitare i disagi ai cittadini, l’azienda ha annunciato l’attivazione di un servizio integrativo di autobotte, disponibile su richiesta in caso di necessità.