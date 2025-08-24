Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, l'amministrazione comunale attacca i The Kolors: "Ci si attendeva un comportamento professionale"

Messina, l'amministrazione comunale attacca i The Kolors: "Ci si attendeva un comportamento professionale"

"Le dichiarazioni rese successivamente da Stash hanno arrecato un serio danno d’immagine all’Amministrazione comunale, generando critiche ingenerose e prive di fondamento"

di

L'amministrazione comunale di Messina ha diffuso una nota dopo le polemiche scatenatesi, soprattutto sui social, in seguito all'annullamento del concerto dei The Kolors.

"In merito a commenti e articoli di stampa che stanno circolando in queste ore, l’Amministrazione comunale - si legge in una nota - ritiene doveroso chiarire quanto segue.

“A completamento di quanto già detto nei giorni scorsi, è opportuno che i cittadini sappiano come stanno davvero le cose”.

“I The Kolors non sarebbero venuti a Messina per un’iniziativa benefica, né la loro eventuale esibizione sarebbe avvenuta a titolo gratuito per loro scelta.

Al contrario, la band sarebbe stata ingaggiata dal Comune di Messina con un cachet pari a 65 mila euro.

L’intento dell’Amministrazione era quello di offrire alla cittadinanza un grande evento musicale di rilevanza nazionale, totalmente a beneficio della collettività. Per esigenze esclusivamente legate alla sicurezza e al contingentamento degli accessi, è stato previsto un ticket simbolico di 1,50 euro. È importante sottolineare che tale somma non è stata in alcun modo incassata dal Comune, che ha invece sostenuto integralmente tutte le spese organizzative e quelle connesse alla performance artistica.

Proprio in virtù di questo impegno economico e organizzativo, da parte degli artisti ci si attendeva un comportamento professionale adeguato all’occasione. Purtroppo, le dichiarazioni rese successivamente da Stash hanno arrecato un serio danno d’immagine all’Amministrazione comunale, generando critiche ingenerose e prive di fondamento.

Per tali ragioni, l’Amministrazione sta valutando l’opportunità di tutelarsi anche nelle sedi legali competenti per le affermazioni ritenute lesive della propria reputazione".

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province

Correlati