Messina, l'amministrazione comunale attacca i The Kolors: "Ci si attendeva un comportamento professionale"

L'amministrazione comunale di Messina ha diffuso una nota dopo le polemiche scatenatesi, soprattutto sui social, in seguito all'annullamento del concerto dei The Kolors.

"In merito a commenti e articoli di stampa che stanno circolando in queste ore, l’Amministrazione comunale - si legge in una nota - ritiene doveroso chiarire quanto segue.

“A completamento di quanto già detto nei giorni scorsi, è opportuno che i cittadini sappiano come stanno davvero le cose”.

“I The Kolors non sarebbero venuti a Messina per un’iniziativa benefica, né la loro eventuale esibizione sarebbe avvenuta a titolo gratuito per loro scelta.

Al contrario, la band sarebbe stata ingaggiata dal Comune di Messina con un cachet pari a 65 mila euro.

L’intento dell’Amministrazione era quello di offrire alla cittadinanza un grande evento musicale di rilevanza nazionale, totalmente a beneficio della collettività. Per esigenze esclusivamente legate alla sicurezza e al contingentamento degli accessi, è stato previsto un ticket simbolico di 1,50 euro. È importante sottolineare che tale somma non è stata in alcun modo incassata dal Comune, che ha invece sostenuto integralmente tutte le spese organizzative e quelle connesse alla performance artistica.