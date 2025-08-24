Messina, incendio sulla litoranea: in fiamme un deposito a Contemplazione VIDEO

Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera in uno stabile situato lungo la litoranea a Messina (a Contemplazione), destando paura e preoccupazione tra residenti e passanti. Le fiamme hanno avuto origine all’interno di un locale che nel recente passato era adibito a fruttivendolo e si sono rapidamente propagate, alimentate dalle numerose cassette depositate all’esterno.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura appaiono ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno delimitato la zona e avviato i rilievi per accertare l’origine del rogo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: saranno gli accertamenti tecnici a chiarire le cause dell’incendio