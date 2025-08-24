Messina dice addio a Luciano Ordile, uomo delle istituzioni e protagonista della politica siciliana

Messina saluta con commozione Luciano Ordile, figura di spicco della vita politica regionale.

La vita di Ordile

Era nato a Gesso nel 1937. Le sue radici sono rimaste sempre lì, tra Gesso e Salice, in quei borghi collinari di Messina che amò per tutta la sua vita. Si è spento a 88 anni Luciano Ordile, uno dei politici messinesi che lasciò il segno tra gli anni settanta e l'inizio del nuovo millennio, in quei decenni in cui la città dello stretto contava ministri, sottosegretari, presidenti o vicepresidenti della regione, presidenti dell'ARS. Ordile fu vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana esattamente 30 anni fa, fu assessore regionale agli enti locali e poi al turismo, fu presidente dell'Ente teatro Vittorio Emanuele, oltre che deputato. Il suo titolo di studio era quello di geometra ma il suo impegno e amore per la cultura lo portò a organizzare alcuni degli eventi più importanti avvenuti a Messina e in Sicilia tra gli anni settanta e novanta. Mostre, convegni internazionali, contatti con le più prestigiose istituzioni culturali del mondo. Per tutta la sua vita si disse orgogliosamente democristiano. Era un elemento indispensabile all'interno dello scudo crociato messinese, un punto di equilibrio, riconosciuto e apprezzato da tutti, tra le varie correnti della vecchia balena bianca. Attraversò, come molti politici dell'epoca, la fase della via giudiziaria, ai tempi di mani pulite, fu messo sotto inchiesta per un viaggio compiuto in Giappone quando era assessore regionale al turismo, fu sospeso dalla carica di deputato all'Ars, poi dal processo ne uscì pulito. Aveva un carattere aperto e gioviale, sapeva essere presente nella vita delle comunità senza rinchiudersi nella torre d'avorio di una politica gretta e autoreferenziale. I funerali si terranno martedì in cattedrale. Ai familiari e parenti tutti le più sincere condoglianze della Gazzetta del sud, di Gazzettadelsud.it e di RTP.