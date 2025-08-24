Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Lipari, ambulatorio gessi aperto soltanto un giorno a settimana

Servizio a scartamento ridotto nell’ospedale eoliano per trattamenti di bassa complessità ma si alleviano i disagi dei viaggi al “Fogliani” di Milazzo. Cuccì: «Difficile reclutare ortopedici»

Una risposta dell’Asp è arrivata, ma c’è poco da esultare. Troppo serio è il problema sanità alle Eolie che qualsiasi atto, pur lodevole, non fa compiere salti di gioia agli eoliani che vorrebbero maggiore supporto nel settore dell’assistenza sanitaria.
La novità che giunge da Messina è l’attivazione di un ambulatorio gessi all’ospedale di Lipari. Un servizio che però funzionerà solo una volta alla settimana e – come ha evidenziato il manager Giuseppe Cuccì – si concentrerà su trattamenti a bassa complessità, evitando così il disagio di trasferimenti verso Milazzo per problematiche minori.
