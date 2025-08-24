Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / I due reparti di Medicina accorpati ma senza ricoveri, a Barcellona deflagra il caso

I due reparti di Medicina accorpati ma senza ricoveri, a Barcellona deflagra il caso

Dopo lo stop agli ingressi imposto dalla penuria di infermieri, il dirigente medico Cocuzza ha convocato tutti. L’on. Calderone: non più tollerabile garantire servizi parziali alimentando una percezione distorta di normalità

Dopo il venerdì nero vissuto dal Cutroni Zodda, causato dall’accorpamento dei due reparti di Medicina che operano negli ospedali di Barcellona e Milazzo, la direzione del Presidio Cutroni Zodda, ha avviato da ieri le procedure per una convocazione urgente a seguito delle problematiche verificatesi nella giornata di venerdì scorso con il caotico trasferimento dell’Unità operativa complessa di Medicina proveniente dal “Fogliani”.
Infatti, già da ieri, a distanza di poche ore dal trasferimento del problematico reparto di Medicina dall’ospedale di Milazzo, con le conseguenti difficoltà operative segnalate venerdì, arrivano le prime reazioni istituzionali. La sospensione dei ricoveri dovuta alla carenza di personale infermieristico ha spinto la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Barcellona ad una convocazione urgente, indirizzata ai responsabili dei reparti dei due ospedali gemelli, al personale medico e ai coordinatori infermieristici dei due ospedali, per fronteggiare la criticità organizzativa determinata dall’accorpamento dei reparti di Medicina.
