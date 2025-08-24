Attacchi sui social alla senatrice Dafne Musolino, l’avvocato Candido annuncia azioni legali

La senatrice Dafne Musolino, oggetto di pesanti e reiterati attacchi personali sui social, si prepara a intraprendere nuove azioni legali per tutelare la propria reputazione e la propria sicurezza. A darne comunicazione è stato l’avvocato Bonaventura Candido, che assiste la parlamentare e che ha diffuso una nota ufficiale indirizzata agli organi di stampa. Nel documento l’avvocato precisa che gli attacchi ricevuti non rientrano nella legittima critica politica, ma rappresentano episodi di diffamazione e istigazione all’odio, tali da richiedere un intervento dell’Autorità giudiziaria.

Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dall’avvocato Candido:



Nell’interesse della Senatrice Avv. Dafne Musolino recentmente attinta sui social da gravissimi, quanto inqualificabili, attacchi personali che non hanno nulla a che vedere con la (legittima) critica politica, rappresento che la mia cliente (in prosecuzione con altre iniziative giudiziarie, di cui si attndono gli esiti, già adottate nei confronti di noti esponenti politici) ha deciso di interessare l’A.G. a tutela della propria reputazione personale e di organo politico e finanche della propria incolumità.