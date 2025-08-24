Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / A Santa Teresa Riva Il mare è sempre più sporco: turisti infuriati, nessuna soluzione

A Santa Teresa Riva Il mare è sempre più sporco: turisti infuriati, nessuna soluzione

La Guardia costiera, allertata da alcuni privati, ha prelevato dei campioni di acqua per capire la natura dei reflui mentre i sindaci ribadiscono il funzionamento dei depuratori

Sulla carta saranno anche acque da Bandiera blu, ma è un riconoscimento che sparisce tra i reflui fognari che, ogni giorno, solcano il mare.
Un’altra estate da dimenticare per la riviera ionica, dove le scie di sporcizia continuano a stridere con le certificazioni di qualità ambientale assegnate da diversi anni ad alcune località costiere. Della serie: le spiagge saranno anche insignite  delle Bandiere blu, ma al colore del vessillo non corrisponde quello del mare.
