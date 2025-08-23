West Nile a Messina: migliorano le condizioni della paziente 74enne ricoverata al Papardo, ma la prognosi resta riservata

La signora è arrivata in Pronto soccorso il 21 mattina con sintomatologia apparentemente encefalica, riportante febbre e rigidità nucale già da 6 giorni precedenti all’accesso. Presa in carico dal dottor Calandra il quale, dopo averla visitata, chiede anche la consulenza di Albanese per escludere o conclamare una patologia infettivologica. L’infettivologo difatti, a seguito dell’esame sierologico e ricerca Rna virale su sangue, conclama la diagnosi di infezione da virus West Nile.

Sta meglio la 74enne di Messina ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Papardo per aver contratto un'infezione da West Nile . Il dottor Albanese, in qualità di responsabile dell’unità, ha infatti diffuso un bollettino in cui si dichiara che le condizioni generali della paziente sono in fase di miglioramento, tuttavia si riservano ancora per 48 ore per sciogliere la prognosi. La paziente, in isolamento preventivo poiché in attesa del completamento di tutti gli esami microbiologici, si trova ora in degenza ordinaria in stato vigile e con assenza di febbre.

A seguito della diagnosi sono state attivate dalla Direzione Generale e dalla Direzione Medica tutte le procedure previste dalle direttive ministeriali in materia. I campioni sono stati inviati all’Istituto di Sanità per la conferma del caso. Lo stesso è stato comunicato all’ Asp e all’Assessorato Regionale alla Salute, anche ai fini di un indagine epidemiologica.

Come avviene il contagio

Il West Nile è un virus che provoca una malattia denominata: la Febbre del Nilo Occidentale, trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette. Ad oggi non sono presenti casi di contagio interumano, ma solo tramite vettore.

Chi colpisce

Sebbene l'infezione sia spesso asintomatica o si manifesti come una sindrome influenzale, nell’1% dei casi e in persone anziane e/o affette da altre patologie, può portare a gravi complicanze.

Prevenzione

Si consiglia di munirsi di repellenti per zanzare, indossare abiti coprenti, utilizzare zanzariere, evitare le ore critiche soprattutto all'alba e al tramonto, quando le zanzare sono più attive, eliminare i luoghi di riproduzione delle zanzare e svuotare i ristagni d'acqua come l'acqua ferma dei sottovasi, bidoni, tombini e qualsiasi altro contenitore che possa raccogliere l'acqua.